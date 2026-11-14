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Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti

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Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
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İngiltere'de 18 yaşındaki Kayla Smith, erkek arkadaşının başka biriyle de görüştüğünü öğrenince 16 yaşındaki Chloe Dransfield'ı konuşmak için evinin arka bahçesine çağırdı. İki genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçaklı saldırıdan kaçmaya çalışan Chloe, sokakta kovalandıktan sonra defalarca bıçaklandı. Genç kız hayatını kaybederken Kayla Smith tutuklandı.

  • İngiltere'de 18 yaşındaki Kayla Smith, erkek arkadaşının de görüştüğü 16 yaşındaki Chloe Dransfield'ı konuşmak bahanesiyle evinin arka bahçesine çağırdı.
  • Bahçede başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Smith, yanındaki bıçakla kaçmaya çalışan Dransfield'ı sokak boyunca kovalayarak defalarca bıçakladı.
  • Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Chloe Dransfield hayatını kaybederken, Kayla Smith tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

İngiltere'de iki genç kız arasında kıskançlık nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma cinayetle sonuçlandı. Erkek arkadaşının başka bir kızla da görüştüğünü öğrenen 18 yaşındaki Kayla Smith, 16 yaşındaki Chloe Dransfield'ı hedef aldı. Konuşmak amacıyla bir araya gelen iki genç arasında yaşananlar, Chloe'nin ölümüyle sonuçlandı.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre Kayla Smith, erkek arkadaşının Chloe Dransfield ile de görüştüğünü öğrenince genç kıza tepki gösterdi. Chloe'yi kendisine rakip olarak gören Smith, meseleyi konuşmak bahanesiyle 16 yaşındaki kızı evinin arka bahçesine davet etti.

Burada başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Kayla Smith yanında bulunan bıçağı çıkardı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KURTULAMADI

Bıçağı gören Chloe Dransfield, saldırıdan kurtulmak için bahçeden uzaklaşarak kaçmaya başladı. Ancak Kayla Smith, genç kızın peşine düştü.

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdığı belirtilen olayda Smith'in Chloe'yi sokak boyunca kovaladığı aktarıldı.

Kaçışın ardından yakalanan 16 yaşındaki Chloe, defalarca bıçaklandı.

Chloe Dransfield

16 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Chloe Dransfield, aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybederek yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Chloe'nin cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle toprağa verildi.

18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayetin ardından harekete geçen İngiliz polisi, Kayla Smith'i olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan Smith, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Savcılığın güvenlik kamerası kayıtları, olay yeri inceleme raporları ve tanık ifadelerini delil olarak dosyaya sunduğu belirtildi. Smith'in tasarlayarak öldürme suçlamasıyla yargılanacağı aktarıldı.

Kayla Smith (18)

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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