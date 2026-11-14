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Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var

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Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
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Yeni Parti, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla ilk olağan kurultayını Ankara'da gerçekleştiriyor. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda bin 202 delege oy kullanacak. 27 siyasi partiye davetiye gönderilirken CHP'nin listeye dahil edilmemesi dikkat çekti. Parti kurmaylarının CHP'nin davet edilmemesine ilişkin yaptığı açıklama ise kurultayın en çok konuşulacak ayrıntılarından biri oldu.

  • Yeni Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenleniyor; ilk gün genel başkanlık, ikinci gün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.
  • Kurultay için 27 siyasi partiye davet gönderildi, CHP davetli listesinde yer almadı.
  • Bin 202 delegenin oy kullanacağı genel başkanlık seçiminde mevcut Genel Başkan Özgür Özel tek aday.

Yeni Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.

ÖZGÜR ÖZEL EŞİ VE KIZIYLA SALONA GİRDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay salonuna eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte geldi. "Pusulamız Millet" şarkısı eşliğinde salona giren Özel, delegeleri selamladıktan sonra kürsüye çıktı.

"Delegelerimizin tamamı toplandı. Kuruluş toplantımızı açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz" sözleriyle konuşmasına başlayan Özel, salondakileri saygı duruşu ve İstiklal Marşı için ayağa davet etti.

27 PARTİYE DAVET GİTTİ, CHP LİSTE DIŞINDA KALDI

Kurultayın dikkat çeken ayrıntılarından biri siyasi partilere gönderilen davetiyeler oldu. Yeni Parti, kuruluşunun ardından düzenlediği ilk olağan kurultay için 27 siyasi partiye davet gönderdi. Ancak CHP, davetli listesinde yer almadı.

Parti kurmayları, davet tercihine ilişkin yaptıkları değerlendirmede, seçilmiş ve demokratik yollarla göreve gelmiş siyasi parti temsilcilerinin genel başkanlık düzeyinde davet edildiğini belirtti.

CHP'nin davet edilmemesine ilişkin ise "Antidemokratik yollarla gelen bir partinin davet edilmemesi son derece doğal" ifadeleri kullanıldı.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

Bin 202 delegenin oy kullanacağı genel başkanlık seçiminde mevcut Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak yer alıyor.

Özel'in konuşmasının ardından genel başkanlık seçimine geçilecek. Seçimin tamamlanmasıyla kurultayın ilk günü sona erecek.

PARTİ MECLİSİNDE ÜYE SAYISI 150'YE ÇIKARILDI

Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kurucular Kurulu kararıyla yapılan tüzük değişikliği doğrultusunda, daha önce 80 kişiden oluşan Parti Meclisinin üye sayısı 150'ye yükseltildi.

Yeni yapıda Parti Meclisi üç ayrı gruptan oluşacak. Buna göre 77 milletvekilinin bulunduğu yasama grubu, örgüt temsilcilerinden oluşan örgüt grubu ile uzman ve akademisyenlerin yer aldığı politika geliştirme grubu, partinin en üst karar organını oluşturacak.

BLOK LİSTE İHTİMALİ AĞIR BASIYOR

Kurultayda Parti Meclisi seçimlerinin hangi yöntemle gerçekleştirileceği de merak ediliyor. Parti tüzüğünde çarşaf liste yöntemi öngörülmesine rağmen, seçimlerin blok listeyle yapılması yönündeki eğilimin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

★ Okurların en beğendiği yorum
yilmaz yilmaz:Ülkemizin geleceği için hayirli olsun
Tüm yorumlar (6)
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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:★ Okurların en beğendiği

Ülkemizin geleceği için hayirli olsun

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
Haber Yorumları128547Ab&:

Bunlsr milletin devletin başına çok büyük yük olacak ki oluyor zaten

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme15
Haber YorumlarıMete Doğaner:

bir de davet mi edecekti palavraciyi???

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıRevolver:

Butlancıların ne işi var orda

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıosman eryigit:

devletin başına sadece belasınız sizlerden ne muhalefet olur nede vatana millete faydalı bir parti, işiniz gücünüz yemek içmek yatmak tabi sürekli devletin kaynaklarını sömürmek, yolsuzluk hırsızlık sapıklıkta cabası !!!!

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