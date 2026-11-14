Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki yolda 6 metre derinliğinde obruk oluştu

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki yolda 6 metre derinliğinde obruk oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü ve 6 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde obruk oluştu. Polis çökme alanını güvenlik şeridiyle çevirdi, Karayolları ekiplerinin bölgeye gelmesi bekleniyor.
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü. Bölgeye gelen polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı