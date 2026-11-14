Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki yolda 6 metre derinliğinde obruk oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki yolda 6 metre derinliğinde obruk oluştu Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki yolda 6 metre derinliğinde obruk oluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü ve 6 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde obruk oluştu. Polis çökme alanını güvenlik şeridiyle çevirdi, Karayolları ekiplerinin bölgeye gelmesi bekleniyor.

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü. Bölgeye gelen polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu! Kilosu 40 lira, tekneler isteyene ücretsiz balık dağıtıyor

Kilosu 40 liraya satılıyor! Tekneler isteyene bedava dağıtıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı

Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var40

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti

Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı15

Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Gaziantep FK, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı

Ve beklenen son: Yeniden Süper Lig'de
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai32

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var