Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! 5 gündür haber alınamayan öğretmen ölü bulundu

Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! 5 gündür haber alınamayan öğretmen ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan 61 yaşındaki Harun Ülger, 5 gündür haber alınamamasının ardından Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşına ait park halindeki minibüste ölü bulundu. Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşadığı öğrenilen Ülger'i, araçtan gelen kötü koku üzerine kontrol eden arkadaşı buldu. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmenin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
- Esenyurt'ta lise tarih öğretmeni Harun Ülger (61), 5 gündür haber alınamaması üzerine Avcılar'da arkadaşına ait 34 RCU 309 plakalı minibüste ölü bulundu.
- Ülger'in kalacak evi olmadığı için arkadaşı D.A.Y.'ye ait minibüste yaşadığı, kötü koku üzerine aracı kontrol eden arkadaşının ihbarıyla bulunduğu belirlendi.
- Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Ülger'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
ESENYURT'ta 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni Harun Ülger (61), Avcılar'da arkadaşı D.A.Y.'ye ait minibüste ölü bulundu. Ülger'in cansız bedenini minibüste bulan arkadaşı D.A.Y.'nin, polis ekiplerine araçtan kötü koku geldiğini ve arkadaşını içeride hareketsiz halde gördüğünü ihbar etmesi üzerine bulunduğu öğrenildi. Ülger'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yapan babası Harun Ülger'in 5 gündür işe gitmediğini okul yönetiminden öğrenen G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. Ekiplerle görüşen G.Ü.'nün, babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.
KALACAK EVİ YOKTU, ARKADAŞININ MİNİBÜSÜNDE YAŞIYORDU
Çalışmalar kapsamında saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüsün içerisinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde ihbar alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü. D.A.Y., Harun Ülger ile arkadaş olduklarını, Ülger'in kalacak evi bulunmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını söyledi. Arkadaşından yaklaşık 5 gündür haber alamadığını belirten D.A.Y., gün içerisinde Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini, araçtan gelen kötü kokuyu fark ederek içeriyi kontrol ettiğinde Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve polise haber verdiğini anlattı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün içerisinde bulunan öğretmen Harun Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmen Ülger'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
MİLLİ EĞİTİMDEN TAZİYE MESAJI
Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Anadolu Lisesinde görev yapan kıymetli öğretmenimiz Harun Ülger vefat etmiştir. Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.