Lüleburgaz Haberleri - Lüleburgaz Haber - Haberler

Kırklareli yerel haberi... Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli: Bu, Bir Yetki Gaspıdır. İmar Planlarını Yerel Yönetimler Yapar

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