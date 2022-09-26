Lüleburgaz Haberleri - Lüleburgaz Haber - Haberler

Lüleburgaz Haberleri
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Son dakika haber... Bıçaklanarak öldürülen kadının davasında 2. duruşma görüldü
Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Türkiye Bisiklet Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları'nda 2. gün etapları tamamlandı
Kırklareli yerel haberleri | Lüleburgaz'da Ayçiçekleri İlçe Halkı İçin Hasat Edildi
Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde kolu helezon makinesine sıkışan kadın yaralandı
Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haberi: Lüleburgaz'da Bisikletli Ölümlerine, "Beyaz Bisikletle" Dikkat Çekildi
Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kadın anıldı
Son dakika haberleri | Kırklareli'nde narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı
Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Kırklareli haberi! Kırklareli'nde "Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı" düzenleniyor
Bingöl gündem haberleri | KIRKLARELİ - Genç milli güreşçi Nil Aktaş'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Kırklareli yerel haberi: 4. Lüleburgaz Bisiklet Festivali, Etkinliklerle Devam Ediyor
Kırklareli haber... Lüleburgaz Belediyesi "Üniversiteli Aile Desteği" Güz Dönemi Başvuruları Başladı
Tunceli, Uşak, Van TOKİ nereye yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Samsun, Siirt, Sinop TOKİ nereye yapılacak? Samsun, Siirt, Sinop TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ nereye yapılacak? Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ nereye yapılacak? Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Mersin, Muğla, Muş TOKİ nereye yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ nereye yapılacak? Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Karabük, Karaman, Kars TOKİ nereye yapılacak? Karabük, Karaman, Kars TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ nereye yapılacak? Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Bolu, Burdur, Bursa TOKİ nereye yapılacak? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ nereye yapılacak? Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?
81 ilde TOKİ nereye yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon TOKİ ucuz konut yapılacak iller, ilçeler neresi 2022?
Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı
Son dakika haber | Kırklareli'nde 146 kaçak göçmen yakalandı, 25 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli yerel haberi... Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli: Bu, Bir Yetki Gaspıdır. İmar Planlarını Yerel Yönetimler Yapar
Son dakika haberi: Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Edirne haberi! 70'lik delikanlılar Edirne'deki huzurevleri arası bocce müsabakalarında karşılaştı
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