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Kırklareli Lüleburgaz'da balık tezgahları denetlendi, ekipler olumsuzluk bulmadı

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Kırklareli Lüleburgaz'da balık tezgahları denetlendi, ekipler olumsuzluk bulmadı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su ürünleri kontrol ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetim yaptı. Denetimde tezgahlardaki ürünlerin uygunluğu, asgari avlanabilir balık boyları ve satış yerlerinin durumu kontrol edildi; olumsuzluk bulunmadı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su ürünleri denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde ekipler tezgahlardaki su ürünlerinin uygunluğunu, asgari avlanabilir balık boylarını ve satış yerlerinin uygunluk durumunu kontrol etti.

Ekip denetimde olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: AA
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