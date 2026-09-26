Kırklareli Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü

Kırklareli Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede hasat edilmiş tarım arazilerine ve ağaçlık alana sıçradı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, orman işletme ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kocasinan Mahallesi Edirne Bayırı mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede hasat edilmiş tarım arazilerine ve ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA