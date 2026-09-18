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Tekirdağ Ergene'de tarlaya devrilen otomobilde Ayşe Çolakoğlu öldü, 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ Ergene'de tarlaya devrilen otomobilde Ayşe Çolakoğlu öldü, 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi TEM Otoyolu Saray gişeler mevkisinde akşam saatlerinde sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak tarlaya devrildi. Ayşe Çolakoğlu (70) öldü, araçtaki 2 kişi yaralanarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünü hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu Ayşe Çolakoğlu (70) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergene ilçesi TEM otoyolu Saray gişeler mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametinde D.Ç'nin (73) kontrolünü yitirdiği 34 BDP 086 plakalı otomobil, takla atarak tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki Ayşe Çolakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü D.C. ile yolcu konumundaki H.Y.(48), ambulanslarla Kırklareli'deki Lüleburgaz ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çolakoğlu'nun cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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