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İtfaiye ekipleri, Lüleburgaz'da ağaçta mahsur kalan kediyi merdivenle indirdi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaşların çabasına rağmen indirilemeyince itfaiyeye bildirildi. Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi merdivenle indirdi, kedi doğal ortamına salındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi bir evin bahçesindeki ağaca çıkan kedinin aşağı inemediğini fark eden vatandaşlar kediyi kendi imkanlarıyla indirmeye çalıştı.

Vatandaşlar daha sonra durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi.

Kedi daha sonra doğal ortamına salındı.

Kaynak: AA
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