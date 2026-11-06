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Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık satış noktalarını denetledi

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Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetim yaptı. Denetimlerde soğuk hava depoları ve saklama koşulları ile balıkların asgari avlanabilir boyları ve satış noktalarının mevzuata uygunluğu incelendi.

Kırklareli'nde su ürünleri denetimi sürüyor.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetimde bulundu.

Denetimlerde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.

Satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Kaynak: AA
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