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Lüleburgazlı güreşçi Özkan, Sakarya'daki U-15 turnuvasında 85 kiloda şampiyon oldu

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Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ersan Efe Özkan, Sakarya'da düzenlenen U-15 Kamil Özdağ Serbest Güreş Turnuvası'nda 85 kiloda şampiyon oldu. Antrenörü Mümin Dik, rakiplerini geride bırakarak birinci olan sporcusunu tebrik etti.

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ersan Efe Özkan, Sakarya'da düzenlenen U-15 Kamil Özdağ Serbest Güreş Turnuvası'nda 85 kiloda şampiyon oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen turnuvada mücadele eden Özkan, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Sporcunun antrenörü Mümin Dik, dereceye giren güreşçisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA
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