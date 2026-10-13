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Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç uzman doktor hasta kabulüne başladı

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Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç uzman doktor hasta kabulüne başladı
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Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde Deri ve Zührevi Hastalıklar, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Kardiyoloji branşlarında görev yapan üç uzman doktor hasta kabulüne başladı. Vatandaşlar randevularını MHRS veya ALO 182 üzerinden alabilecek.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde üç farklı branşta görev yapan uzman doktorlar hasta kabulüne başladı.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Uzm. Dr. Hülya Yamaç, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cihangir Gündüz ile Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cemal Terzioğlu, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Yeni göreve başlayan doktorların, kendi branşlarında vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi.

Vatandaşlar, muayene randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya ALO 182 hattından alabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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