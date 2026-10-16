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Kırklareli Lüleburgaz'da trafiğe kapalı alanda motosiklet anne ve bebeği yaraladı

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Kırklareli Lüleburgaz'da trafiğe kapalı alanda devrilen motosiklet, yerde sürüklenerek bebek arabasıyla ilerleyen kadına çarptı. Hafif yaralanan anne ve bebek Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafiğe kapalı alanda motosikletin çarptığı anne ve bebeği yaralandı.

Kocasinan Mahallesi Kereviz Sokak'ta, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, trafiğe kapalı alanda sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bir süre yerde sürüklenen motosiklet, bebek arabasıyla ilerleyen kadına çarptı.

Kazada hafif yaralanan anne ve bebeği, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, devrilen motosikletin yerde sürüklenerek anne ve bebek arabasına çarpması, ardından sürücünün olay yerinden kaçması yer aldı.

Kaynak: AA
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