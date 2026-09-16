Haberler

Ertuğrul Fırkateyni’nin 136. yılında tarlaya traktörle dostluk mesajı yazdı

Ertuğrul Fırkateyni’nin 136. yılında tarlaya traktörle dostluk mesajı yazdı
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya açıklarında batmasının 136. yıl dönümünde tarlaya traktörle "Ertuğrul Gemisi, Türkiye-Japonya kardeş" mesajını yazdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya açıklarında batmasının 136. yıl dönümünde tarlaya traktörle "Ertuğrul Gemisi, Türkiye-Japonya kardeş" mesajını yazdı.

Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, Osmanlı donanmasına ait Ertuğrul Fırkateyni'nin 16 Eylül 1890 tarihinde Japonya açıklarında batmasının 136. yıl dönümünde traktöre taktığı pullukla 30 dönümlük tarlaya 'Ertuğrul Gemisi, Türkiye-Japonya kardeş' yazdı. Tunçkol'un tarlaya yazdığı mesaj, havadan görüntülendi.

Ertuğrul Fırkateyni hakkında bilgiler veren Tunnçkol, geminin fırtınaya yakalanarak battığını ve 500 den fazla mürettebatın şehit olduğunu söyleyerek, "Arkamda görmüş olduğunuz gibi sol tarafta Türk, sağ tarafta kardeş ülkemiz Japonya'nın bayrağı. Bugün tarlaya çok anlamlı bir yazı yazdım. Ertuğrul Gemisi Türkiye-Japonya kardeştir yazdım. Bundan 136 yıl önce 16 Eylül 1890 tarihinde Ertuğrul Fırkateyni maalesef Japonya dönüşü Kushimoto açıklarında fırtınaya yakalandı ve gemi parçalanarak battı. Gemide 500'den fazla mürettebat hayatını kaybetti, şehit oldu. 69 kişiyse kurtuldu" ifadelerini kullandı.

Tunçkol, "Ertuğrul Fırkateyni'nin acısı o zamandan beri içimizde. Bende bu acıyı anmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya halkının kardeş olduğunu ispatlamak amacıyla tarlaya bu yazıyı yazdım. Ertuğrul Fırkateyni şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cenabı Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın. Türkiye ve Japonya'nın kardeş ülke olduğunu hiçbir zaman unutmayalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı

Öz kızlarını zincirle yatağa bağladılar! Savunmaları daha skandal
Camide elektrikli motosikletlerini şarj eden gençlerden imama duygulandıran not: 45 lira bırakıp helallik istediler

Camide şarj ettiler, imama bıraktıkları not gözyaşı döktürdü
Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi

Bu pozisyonların hepsine son nokta konuldu
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

155 bin TL'lik bilgisayar sipariş etti, kutudan mermer çıktı

155 bin liralık bilgisayar sipariş etti, kutuyu açınca kabusu yaşadı
Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı

''Bize yanlış yaptılar, onlar da biliyor!''
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli

Toplumu zehirlemek isteyenlere geçit yok! Listede yüzlerce isim var
Batman'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 kişi yaralandı

Şehri savaş alanına çevirdiler! Olan, masumlara oldu
Kayseri'de keserle eve giden Onur Uyumaz, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Görüntüler ortaya çıktı! İşte son yürüyüşü
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki tahliye edildi

Nasuh Mahruki tahliye edildi