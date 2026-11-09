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Traktörün direksiyonuna geçti, pullukla tarlaya dev mesaj yazdı: "Türkiye-Azerbaycan ebedi kardeştir, Karabağ Zaferi 6 yaşında"

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Traktörün direksiyonuna geçti, pullukla tarlaya dev mesaj yazdı: 'Türkiye-Azerbaycan ebedi kardeştir, Karabağ Zaferi 6 yaşında'
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, traktör ve pulluk kullanarak tarlaya "Karabağ Zaferi 6 yaşında, Türkiye Azerbaycan ebedi kardeşiz" yazdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, traktör ve pulluk kullanarak tarlaya "Karabağ Zaferi 6 yaşında, Türkiye Azerbaycan ebedi kardeşiz" yazdı. Drone ile havadan görüntülenen çalışma, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağını dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği anlatmak için dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Traktör ve pulluk kullanarak tarlaya büyük harflerle "Karabağ Zaferi 6 yaşında, Türkiye Azerbaycan ebedi kardeşiz" yazan Tunçkol, çalışmasını drone ile havadan görüntüledi.

Yaptığı çalışmayla yalnızca Türkiye ve Azerbaycan halkına değil, dünyaya da mesaj vermek istediğini belirten Tunçkol, özellikle Trakya üzerinden Avrupa'ya seyahat eden yolcuların da bu yazıyı görebileceğini söyledi.

Çalışmanın amacını anlatan Tunçkol, "Bugün Evrensekiz'de traktörle tarlaya ' Karabağ Zaferi 6 yaşında, Türkiye Azerbaycan ebedi kardeşiz' yazdık. Bunu yapmaktaki amacım, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini drone ile havadan görüntüleyerek dünyaya bir kez daha ilan etmek. Bulunduğumuz bölgeden Avrupa'ya giden yolcu uçakları alçak uçuş gerçekleştiriyor. Trakya bölgesinde olduğumuz için Türkiye sınırlarına girdiklerinde bu yazının uçaklardaki yolcular tarafından da görülmesini istiyoruz. Böylece dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz" dedi.

Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Tunçkol, çalışmasında Azerbaycan'ın şehit Tümgeneral Polat Haşimov'un hatırasına da yer verdi.

Haşimov'un 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 11 silah arkadaşıyla birlikte şehit edildiğini belirten Tunçkol, "Polad Haşimov'un şehit edilmesinin ardından Azerbaycan halkı ayağa kalktı. Daha sonra Karabağ Zaferi geldi. Elimdeki fotoğraf, Azerbaycan'ın milli kahramanı şehit Tümgeneral Polat Haşimov'a ait. Onun hatırasını da yaşatmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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