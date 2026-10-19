Lüleburgaz'da iş yerinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yılmaz Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı yakınlarındaki bir iş yerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheli, silahla ateş ederek diğer kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA