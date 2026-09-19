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Kırklareli Lüleburgaz'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül'de Lüleburgaz Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri, Motosikletli Polis Timleri ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında U.D. isimli şahsın, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Eylül 2026 tarihinde adli mercilere sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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