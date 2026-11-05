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Lüleburgaz'da liseler arası genç kızlar voleybol müsabakaları 20 takımla başladı

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Lüleburgaz'da liseler arası genç kızlar voleybol müsabakaları 20 takımla başladı
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Lüleburgaz'da liseler arası genç kızlar voleybol müsabakaları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Lüleburgaz Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalarda 20 takım, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Lüleburgaz'da okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen liseler arası genç kızlar voleybol müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Lüleburgaz Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalarda, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kapsamında lise takımları dereceye girebilmek için mücadele veriyor.

Müsabakalarda 20 takım mücadele ediyor.

Sağlık çalışanlarına eğitim düzenlendi

Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına yönelik Sosyal Bağların Gücü konulu eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Psikolog Onur Can Balaban tarafından katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitimde, sosyal ilişkilerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri ile sosyal bağların ruh sağlığının korunmasındaki önemi hakkında bilgi verildi.

Bir Sürü Olsun proje başvuruları başladı

Kırklareli'nde Bir Sürü Olsun projesi için başvurular başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üreticilerin hayvancılık faaliyetlerini desteklemek ve küçükbaş hayvan varlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen projeye başvurular 4-13 Kasım tarihleri arasında kabul edilecek.

Projeden yararlanmak isteyen üreticiler, başvurularını İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapabilecek.

Kaynak: AA
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