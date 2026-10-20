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Kırklareli Lüleburgaz'da araç, özel hastane otoparkında park halindeki araca çarptı

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Kırklareli Lüleburgaz'da araç, özel hastane otoparkında park halindeki araca çarptı
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Kırklareli Lüleburgaz'da sağ şeritte sola dönmek isteyen araca arkadan gelen otomobil çarptı; savrulan araç özel hastanenin otoparkında park halindeki araca çarptı. Baygınlık geçiren sürücüye hastane personeli ilk müdahaleyi yaptı, sürücü ambulansla acil servise kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağ şeritte ilerlerken sola dönmek isteyen araca arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, özel hastanenin önündeki otoparka girerek park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza anı, arkadan gelen aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı.

Kaza, Lüleburgaz ilçesindeki Edirne Bayırı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağ şeritte ilerleyen ve sola dönmek isteyen araca arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan araç, yakındaki özel hastanenin önündeki otoparka girdi ve park halindeki bir araca daha çarptı.

Kaza sırasında baygınlık geçiren sürücüye, kazanın meydana geldiği hastanenin ambulans personeli anında müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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