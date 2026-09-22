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Kırklareli Lüleburgaz'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanıyor

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Kırklareli Lüleburgaz'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanıyor
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Kırklareli Lüleburgaz'da büyükbaş hayvanlar, 2026 Trakya Bölgesi Sonbahar Aşılama Programı kapsamında şap hastalığına karşı aşılanıyor. Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan aşılamanın, Kırklareli'nin hastalıklardan ari olduğu belirtilerek süreceği bildirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

"2026 Yılı Trakya Bölgesi Büyükbaş Sonbahar Aşılama Programı" doğrultusunda kentteki çiftliklerde yetiştirilen büyükbaş hayvanlara şap aşısı uyguluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, veteriner hekimler tarafından büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulandığı aktarıldı.

Kırklareli'nin hastalıklardan ari olduğu belirtilen açıklamada, aşılama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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