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ÖİB'in Muş'taki iki taşınmaz satışına onay verildi, bazı imar itirazları reddedildi

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ÖİB'in taşınmaz satışları, imar planı değişiklikleri onaylandı; bazı talepler reddedildi. Muş'taki taşınmazların 65,5 milyon ve 73 milyon 750 bin liraya MBD İnşaat'a satışı uygun bulunurken Fatih'te imar itirazları reddedildi, Lüleburgaz ve Çankaya'daki değişiklikler onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmaz satışları ile imar planı değişikliklerine onay verilirken bazı değişiklik talepleri reddedildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Muş'un merkez ilçesi Alizurum (Tandoğan) Köyü'ndeki bir taşınmazın 65,5 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, bir diğerinin de 73 milyon 750 bin lira bedelle aynı şirkete satışı uygun bulundu.

Mülkiyetleri Maliye Hazinesine kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Fatih ilçesi Süleymaniye, Sofular ve Şeyhmehmet Geylani mahallelerindeki bazı taşınmazların imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Pendik ilçesi Yahyalar Mahallesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri ise onaylandı.

Mülkiyeti Ankara Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerinin de onaylanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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