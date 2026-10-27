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Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'daki yardım derneği yönetimini kabul etti

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Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'daki yardım derneği yönetimini kabul etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emin Sanpur ve yönetimini makamında kabul etti. Turan, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alarak yardımlaşma kültürünün önemini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emin Sanpur ve yönetimini makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğin yürüttüğü faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün toplum için büyük bir zenginlik olduğunu belirten Turan, "Toplumsal dayanışmayı güçlendiren, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer alan sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmaları çok kıymetlidir. Yardımlaşma bilincini yaşatan dernek yönetimimize çalışmalarında başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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