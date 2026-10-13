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Lüleburgaz'da sağanak yağış caddelerde su birikintisi oluşturdu, sürücüleri zorladı

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Lüleburgaz'da sağanak yağış caddelerde su birikintisi oluşturdu, sürücüleri zorladı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sabah 05.00 sıralarında başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı; çevre köylerde de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı mahallelerde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin bir gün önce yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Lüleburgaz'da etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saat 05.00 sıralarında başlayan yağışın gün boyunca devam etmesiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çevre köylerde de etkili olan yağışın yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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