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Lüleburgaz'da toplu taşıma araçları denetlendi

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Lüleburgaz ilçesinde şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimde bulunuldu.

Lüleburgaz ilçesinde şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimde bulunuldu.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolcu güvenliği, araçların teknik yeterliliği ve taşıma kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

Ekipler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar, şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmeleri amacıyla toplu taşıma araçlarında incelemelerde bulundu.

Denetimler kapsamında zabıta personeli araçlarda yolculuk esnasında uygulamanın sahadaki durumunu kontrol etti.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Meclisi kararları doğrultusunda hak sahibi vatandaşların ücretsiz ulaşım imkanından eksiksiz yararlanması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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