Lüleburgaz'da su ürünleri denetimi gerçekleştirildi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, iç sular ve perakende satış noktalarında su ürünleri denetimi yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, iç sularda ve su ürünleri satışı yapılan perakende iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Denetimlerin, titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA