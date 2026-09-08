Tekerlekli sandalyedeki vatandaşın ayağına çarpıp yoluna devam etti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden geçen tekerlekli sandalyedeki vatandaşa hafif şekilde temas eden motosikletli, olayın ardından durmadan yoluna devam etti.

Olay, Kırklareli'nin ilçesi Lüleburgaz ilçesinde 7 Eylül 2026 günü saat 19.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan tekerlekli sandalyedeki vatandaşın ayağına, yoldan geçen motosiklet hafif şekilde temas etti.

İddiaya göre motosiklet sürücüsü, çarpmanın ardından durmadan yoluna devam ederken, arkasına dahi bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı, yaya geçidinde bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin tekerlekli sandalyedeki vatandaşa temas ettiği ve ardından yoluna devam ettiği görüldü.

Yaşanan olayın ardından tekerlekli sandalyedeki vatandaş ile çevrede bulunan vatandaşlarda hayretler içinde kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı