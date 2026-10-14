LÜDAK, AFAD akreditasyon sürecinde 32 kişiyle Kırklareli'nde saha eğitimi yaptı

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Lüleburgaz Doğal Afet Arama Kurtarma (LÜDAK) ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) akreditasyon süreci kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli'nde gerçekleştirilen uygulamalı saha eğitimiyle ekip, afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirme yolunda önemli bir adım daha attı.

Afet anında doğru karar vermek ve koordineli hareket etmek hayati önem taşırken, LÜDAK ekibi de bu bilinçle bilgi ve becerilerini geliştiriyor. AFAD tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında 32 kişinin katılımıyla 9 Ekim Cuma günü Lüleburgaz'da teorik eğitim, 10 Ekim'de ise Kırklareli'nde uygulamalı saha eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerle ekip üyelerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, saha deneyimlerinin artırılması ve birlikte hareket etme kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

LÜDAK ekibinin akreditasyon sürecine yönelik eğitimlerine kasım ayı boyunca ve ilerleyen tarihlerde de devam ederek afetlere müdahale kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtildi. Afetlerle mücadelenin felaket yaşanmadan önce başladığına dikkat çekilirken, LÜDAK ekibi eğitimlerle güçlenen kadrosu ve kararlı duruşuyla ihtiyaç duyulan anda hayat kurtarmak için sahaya hazır olmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı