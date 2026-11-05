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Lüleburgaz'da metruk binaların yıkımı Kaymakam Işık başkanlığında görüşüldü

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Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık başkanlığındaki toplantıda, metruk binaların koruma altına alınması ve yıkılması görüşüldü. Kofçaz'da İnsan Hakları Kurulu, nezarethaneleri fiziki koşullar, hijyen ve insan haklarına uygunluk açısından inceledi.

Lüleburgaz'da metruk binalar değerlendirme toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kamu güvenliği, asayiş ve çevre sağlığı açısından risk oluşturan metruk binaların durumu değerlendirildi.

Işık, toplantıda kurum müdürlerinden metruk binalara ilişkin bilgi aldı.

Toplantıda tehlike arz eden ve asayiş bakımından sorun teşkil eden metruk binaların koruma altına alınması ve yıkılması konuları görüşüldü.

İnsan Hakları Kurulu, nezarethanelerde incelemede bulundu

Kofçaz'da İnsan Hakları Kurulu üyeleri, kolluk kuvvetleri binalarında yer alan nezarethanelerde incelemede bulundu.

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkanı Levent Şenol ve kurul üyeleri, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerde nezarethaneleri denetleyen kurul üyeleri, nezarethanelerin fiziki koşulları, hijyen durumu ve insan haklarına uygunluğunu kontrol etti.

Kaynak: AA
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