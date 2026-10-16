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Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinden İstanbul'a sel desteği gönderildi

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Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinden İstanbul'a sel desteği gönderildi
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İstanbul'da sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın ardından Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinden personel, araç ve ekipman desteği gönderildi. AFAD koordinesindeki ekipler, arama-kurtarma ve su tahliyesine destek vererek hayatın normale dönmesi için görev yapacak.

Kırklareli'den sağanağın vurduğu İstanbul'a personel, araç ve ekipman desteği gönderildi.

İstanbul'da şiddetli sağanak yağışın yol açtığı sel ve heyelanın ardından, Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinden afetin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla personel, araç ve ekipman desteği sağlamak üzere bölgeye gönderildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara katılacak ekipler, arama-kurtarma ve su tahliye çalışmalarına destek verecek. Ekipler, selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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