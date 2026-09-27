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Lüleburgaz'da otluk yangını tarım arazileri ve ağaçlık alana sıçradı

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Lüleburgaz'da otluk yangını tarım arazileri ve ağaçlık alana sıçradı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hasat edilmiş tarım arazileri ve ağaçlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; bölgede soğutma çalışması yapıldı, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, çevredeki tarım arazileri ile ağaçlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.10 sıralarında da Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kocasinan Mahallesi Edirne Bayırı mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin hasat edilmiş tarım arazileri ve ağaçlık alana ulaşması üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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