Lüleburgaz'da yaşlı kadına çarpan genç motosikletli hastanede öldü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinde yaşlı kadına çarpıp ağır yaralanmasına neden olan genç motosikletli hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu Murat Hüdavendigar Caddesi Terminal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına, 39 AEV 611 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı