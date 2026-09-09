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Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada

Kırklareli'nde otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

8 Kasım Mahallesi Nazif Balkan Caddesi'nde Ş.D. idaresindeki 39 AFB 192 plakalı motosiklet ile N.D. yönetimindeki 59 AJZ 877 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA
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