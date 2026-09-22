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Kırklareli'nde 15 köye 24 Eylül Perşembe günü elektrik verilmeyecek

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Kırklareli'nde 15 köye 24 Eylül Perşembe günü elektrik verilmeyecek
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TREDAŞ, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kırklareli'nde 15 köye 24 Eylül Perşembe günü bir süre elektrik verilmeyeceğini açıkladı. Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık ise Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Işık, ziyarette Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik'ten bilgi aldı.

Gençlik Merkezini gezen Işık, incelemede bulunup yürütülen çalışmaları takip etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 15 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında,

Babaeski ilçesinin Ertuğrul, Çengerli, Taşköprü, Minnetler, Lüleburgaz ilçesinin Ovacık, Demirköy ilçesinin Beğendik, kent merkezinin ise Çayırlı, Dolhan, Paşayeri, Yoğuntaş, Çeşmeköy, Karahamza, Kayalı, Geçitağzı, Paşayeri köylerine 24 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Kaynak: AA
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