Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, Lüleburgaz TEK Ortaokulunu ziyaret etti

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Lüleburgaz TEK Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okulun genel durumu ve yürütülen eğitimöğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Altınöz, derslikler ile eğitim ortamlarını yerinde inceledi.

Geleceğin teminatı olan öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim alması için nitelikli ortamlara önem verdiklerini belirten Altınöz, "Eğitim niteliğini artırmak, çocuklarımıza modern ve güvenli öğrenme ortamları sunmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okullarımızda yürütülen her çalışmayı yakından takip ediyor, özveriyle görev yapan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA