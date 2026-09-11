Kırklareli'nde 2 şüpheli gözaltına alındı
Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda M.G. ve M.U.'nun ikametlerinde arama yapıldı.
Aramada 513 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 200 lira ile tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA