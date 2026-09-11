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Kırklareli'nde 2 şüpheli gözaltına alındı

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Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda M.G. ve M.U.'nun ikametlerinde arama yapıldı.

Aramada 513 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 200 lira ile tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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