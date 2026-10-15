Haberler

Kırklareli'nde öğrencilere su ve gıda eğitimi verildi, Lüleburgaz'da salep ekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar'da ilkokul öğrencilerine su verimliliği, sağlıklı beslenme ve gıda israfını önleme eğitimi verildi. Lüleburgaz'da ise salep üreticilerine teknik destek sağlanarak ekiplerin gözetiminde salep yumruları ekildi.

Pınarhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik su verimliliği, sağlıklı beslenme ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen eğitim faaliyetinde, su kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve korunmasının önemi anlatıldı.

Gıda kaybı ve israfının önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususların aktarıldığı programda, öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında da bilgiler verildi.

Lüleburgaz'da salep ekimi gerçekleştirildi

Lüleburgaz ilçesinde salep üreticilerine yönelik teknik destek ve ekim çalışmaları yürütüldü.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretinde, üreticiye salep yetiştiriciliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Ekiplerin yardım ve gözetiminde salep yumrularının ekimi yapıldı.

Bölgede alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve verimliliğin artırılması amacıyla teknik destek çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti

PSG, Manchester City'i sahaya çıktığına pişman etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayazağa’da sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına kepçe yetişti

Umutlar tükenmişken ortaya çıktı, onlarca kişiyi sel sularından aldı

Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Yasak aşk feci sonla bitti!
Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Taksitli alışverişte kurallar değişiyor
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

Afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var