Kırklareli Valisi Turan emniyet müdürlerini kabul etti, yurtta uyum atölyesi yapıldı

Kırklareli Valisi Turan emniyet müdürlerini kabul etti, yurtta uyum atölyesi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'yı makamında kabul etti. Lüleburgaz Kız Yurdu'nda yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen Uyum Atölyesi'nde yurt ortamına adaptasyon etkinlikleri yapıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'yı makamında kabul etti.
Vali Turan, Çakır ve Sula ile bir süre görüştü.
Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti.
"Uyum Atölyesi" etkinliği düzenlendi
Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Lüleburgaz Kız Yurdunda, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "Uyum Atölyesi" gerçekleştirildi.
Kurum psikoloğu Özge Yinaç tarafından düzenlenen atölye çalışmasında, öğrencilerin yurt ortamına adapte olmalarına katkı sağlayacak etkinlikler yapıldı.