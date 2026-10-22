Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Valisi Turan emniyet müdürlerini kabul etti, yurtta uyum atölyesi yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'yı makamında kabul etti. Lüleburgaz Kız Yurdu'nda yeni kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen Uyum Atölyesi'nde yurt ortamına adaptasyon etkinlikleri yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'yı makamında kabul etti.

Vali Turan, Çakır ve Sula ile bir süre görüştü.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti.

"Uyum Atölyesi" etkinliği düzenlendi

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Lüleburgaz Kız Yurdunda, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "Uyum Atölyesi" gerçekleştirildi.

Kurum psikoloğu Özge Yinaç tarafından düzenlenen atölye çalışmasında, öğrencilerin yurt ortamına adapte olmalarına katkı sağlayacak etkinlikler yapıldı.

Kaynak: AA
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj

Osimhen'den flaş Fenerbahçe mesajı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun'da derede kadın cesedi bulundu

Dereye gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına esprili yanıt: Mucize bebek

Merve Boluğur’dan hamilelik iddialarına yanıt: Mucize bebek
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Avrupa’da kamu kurumlarına ait birçok internet sitesi devre dışı kaldı

Avrupa alarmda! Bir tane açık, birçok devlet kurumunu krize soktu
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek değersizleştiriyor

Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek...