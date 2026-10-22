Kırklareli Valisi Turan emniyet müdürlerini kabul etti, yurtta uyum atölyesi yapıldı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula'yı makamında kabul etti.

Vali Turan, Çakır ve Sula ile bir süre görüştü.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti.

"Uyum Atölyesi" etkinliği düzenlendi

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Lüleburgaz Kız Yurdunda, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "Uyum Atölyesi" gerçekleştirildi.

Kurum psikoloğu Özge Yinaç tarafından düzenlenen atölye çalışmasında, öğrencilerin yurt ortamına adapte olmalarına katkı sağlayacak etkinlikler yapıldı.

Kaynak: AA