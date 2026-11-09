Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da huzurevi sakinleriyle sohbet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan'la Lüleburgaz'daki huzurevini ziyaret edip sakinlerle sohbet etti. Turan, sağlıklı ve huzurlu ömür dileyerek büyüklerin bilgi ve tecrübesinin en kıymetli rehber olduğunu belirtti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Turan, eşi Nihal Turan'la huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Huzurevi sakinlerine sağlıklı ve huzurlu ömür dileyen Turan, büyüklerin bilgi, birikim ve tecrübelerinin en kıymetli rehber olduğunu belirtti.

Ziyarette Vali Turan'a, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş eşlik etti.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Evden çıkan pes dedirtti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

Soruyu duyunca jet hızıyla uzaklaştı!
Trump'tan İran açıklaması: Müzakere ilerlerse saldırı ihtimali düşük, listede 38 köprü var

Trump: Listede 38 köprü var, bir saat içinde hepsi yıkılır
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi

Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür

Yaptığı asistlerin karşılığını böyle verecekmiş
Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Jigolo bara gittim
İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Bu yeni silah daha çok ölüm demek