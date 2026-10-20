Kırklareli Lüleburgaz'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz oldu

Kırklareli Lüleburgaz'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Dere Mahallesi Dere Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dere Mahallesi Dere Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA