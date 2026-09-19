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Kırklareli Lüleburgaz'da sırt çantasında 1047 sentetik hap bulunan şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otogar civarında yapılan çalışmada şüphelinin sırt çantasında 1047 sentetik hap, 27 gram kokain, 307 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 910 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sırt çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otogar civarında çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheli S.C.U'nun sırt çantasında yapılan aramada, 1047 sentetik uyuşturucu hap, 27 gram kokain, 307 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 910 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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