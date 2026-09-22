Kırklareli Lüleburgaz'da 1394 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silah teşhiriyle nitelikli yağma, tehdit ve hakaret suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçede denetim gerçekleştiren ekipler, plakasız motosiklete "dur" ihtarında bulundu.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Ü.C.A'nın boş bir evin bahçesine poşet attığı belirledi.

Bölgede yapılan incelemede 1394 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 197 bin 750 lira ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Ü.C.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ö.B. ve F.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpehelilerden F.Y. serbest bırakılırken, Ü.C.A. ve Ö.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA