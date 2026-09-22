Kırklareli Lüleburgaz'da yağma olayında 2 şüpheli tutuklandı, 197 bin 750 TL bulundu

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde nitelikli yağma, tehdit ve hakaret olaylarına ilişkin yürütülen çalışmada yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz'da ateşli silah teşhiriyle gerçekleştirilen nitelikli yağma (gasp), tehdit ve hakaret olaylarıyla ilgili Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak plakasız motosikletle ters yönde kaçan şüphelilerin, yanlarında bulunan poşeti bir evin bahçesine attıkları belirlendi. Kovalamaca sonucu olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı.

Bahçeye atılan poşette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 24 kilitli torba içerisinde 1.333 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, ayrıca 61 adet uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 197 bin 750 TL ile 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ü.C.A. ve Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı