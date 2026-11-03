Lüleburgaz'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli yakalanıp gözaltına alındı

Lüleburgaz'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli yakalanıp gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokollu Mehmet Paşa Camisi mevkisinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 1 kişi göğsünden yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sokollu Mehmet Paşa Camisi mevkisinde E.F. ile A.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, bıçakla E.F'yi??????? göğsünden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.F, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: AA