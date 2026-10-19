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Lüleburgaz'da silahlı kavgada yoldan geçen 2 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı

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Lüleburgaz'da silahlı kavgada yoldan geçen 2 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Tulumba Caddesi'nde silahlı kavga çıktı; yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanırken, üzerinde olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Lüleburgaz ilçesi Yılmaz Mahallesi Tulumba Caddesi'nde saat 15.20 sularında meydana gelen olayda, S.Ç. ile C.P. ve N.D. arasında yaşanan tartışmada silahla ateş edilmiş ve olay sırasında yoldan geçen A.B. ve N.D. yaralanmıştı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin kamera görüntüleri üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli S.Ç. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üzerinde olayda kullanıldığı belirtilen tabanca da ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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