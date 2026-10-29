Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Lüleburgaz'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Kapalı Spor Salonu'nda kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüleburgaz'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Kapalı Spor Salonu'nda kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lüleburgaz'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, hava muhalefeti nedeniyle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programla kutlandı. Kaymakam Ayhan Işık, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlik, öğrenci gösterileriyle sona erdi.

Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Hava muhalefeti dolayısıyla Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin salondaki vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Işık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Cumhuriyet'in bağımsızlığın ve millet egemenliğinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Kaymakam Işık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, bu topraklar üzerinde bağımsız ve ayrılmaz bir bütün olarak ilelebet var olacağımızı bütün dünyaya ilandır. Ezelden de hür yaşamış Türk milletinin esaret ve dayatmalara boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir kazanımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir'. Irk, din, dil farkı gözetmeksizin her bir vatandaşımızı aynı haklar etrafında birleştiren, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden en değerli mirasımızdır."

Program, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler ve etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA
İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması

Tüyleri diken diken eden görüntü!
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi
Mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın babası: Kızım cinayete kurban gitti

Mankenler kraliçesinin babası sözleriyle yürek dağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar

Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları

3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem

Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Kerim sonra Eylül
Protokolde gergin anlar! Yeni Partili vekiller Cemil Tugay’ın elini sıkmadı

Protokolde gergin anlar! Yeni Partili vekillerden Tugay'a olay hareket
Netanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadı

Ağzı kulaklarındaydı! Şimdi iki seçenek arasında sıkıştı
Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç

Görüntü bugün kaydedildi! Her yer cansız bedenlerle dolup taştı