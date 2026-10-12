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Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına eğitim verildi, KEAH ek bina süreci görüşüldü

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Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına eğitim verildi, KEAH ek bina süreci görüşüldü
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Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına yönelik Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı düzenlendi. İki gün süren programda gebelik, kadın ve anne sağlığı anlatıldı; KEAH'ın 250 yataklı ek bina süreci değerlendirildi, Lüleburgaz'da velilere aile eğitimi verildi.

Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına yönelik Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitim Programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitim programı kapsamında, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık profesyonellerine bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayça Miray Buran ile Vize Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Saygılı Deniz tarafından gebelik, kadın sağlığı ve anne sağlığı konularında güncel yaklaşımlar aktarıldı.

250 yataklı ek bina yapım inşaatı süreci değerlendirildi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi (KEAH) 250 yataklı ek bina yapım inşaatı sürecinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Sağlık Bakanlığı Proje Kontrolörleri Mimar Sami Özkan ve İnşaat Mühendisi Fuat Kızılpınar ile yüklenici firma proje sorumlusu İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Söğüt katıldı.

Toplantıda, ek bina projesinin inşaat süreci, ilerleme raporu, teknik detaylar ve yapılması planlanan düzenlemeler ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Aile Eğitim Programı

Lüleburgaz ilçesinde velilere yönelik Aile Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Hürriyet Ortaokulu velilerine verilen eğitimde, Aile Eğitim Programı kapsamında yer alan Hayatın İlk Çeyreği modülü ile Koruyucu Aile Hizmeti konuları anlatıldı.

Çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi, aile içi farkındalığın artırılması ve Koruyucu Aile Hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen programda, uzmanlar tarafından velilerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA
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