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Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine su verimliliği ve gıda güvenliği eğitimi verildi

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Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği ve su verimliliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde su tasarrufunun önemi, verimli su kullanımı, gıda israfının önlenmesi ve sağlıklı beslenme anlatıldı; öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Lüleburgaz'da ilkokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği ve su verimliliği eğitimi düzenlendi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, çocuklarda erken yaşta su bilinci oluşturulması amacıyla su tasarrufunun önemi ve verimli su kullanımı anlatıldı.

Etkinlikte ayrıca gıda güvenliği, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve sağlıklı beslenme ilkeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin sonunda öğrencilere konuyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA
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