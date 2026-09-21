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Kırklareli Lüleburgaz'da belediye, açtığı bankın ardından başka bankı 7 gün kapattı

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Kırklareli Lüleburgaz'da belediye, 7 gün kapatılan oturma grubunu açtı; aynı parkta kirletilen başka oturma grubunu 7 gün kullanıma kapattı. Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, kameralardan kötü kullananlarla ilgili yasal süreç başlatacaklarını bildirdi.

KIRLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye kirletildiği gerekçesiyle 7 gün süreyle kapattığı oturma grubunu açtı, aynı parkta kirletilen başka bir oturma grubunu ise 7 gün kullanıma kapattı.

Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı'nda kirletilen oturma grubunu geçen hafta ortak yaşam alanlarının temiz tutulması gerektiğini hatırlatmak için 7 gün süreyle kullanıma kapattı. Kapatılan oturma grubu bugün yeniden hizmete açılırken, bu kez aynı parkta kirletilen başka bir oturma grubu 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı. Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, "Geçtiğimiz hafta Lüleburgaz Belediyesi olarak farkındalık yaratmak amacıyla bu tür alanları pis bulduğumuzu ve bu alanları kapatacağımızı söylemiştik. Bu hafta bankı kullanıma açmaya geldiğimizde vatandaşımızın bu alanı tamamen temizlediğini gördük ve çok sevindik. Fakat aynı park alanında başka bir bankın kimliği belirsiz kişiler tarafından çok kötü ve pis bir şekilde bırakıldığını tespit ettik. Bu uygulamayla beraber bu tür alanları kullanıma kapatmaya devam edeceğimiz gibi, kameralardan bu alanları kötü şekilde kullanan kişi veya kişilerle ilgili yasal süreçlere başlayacağımızı bildirmek isterim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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