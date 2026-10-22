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Lüleburgaz'da İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ayhan Işık başkanlığında, Lüleburgaz Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, spor müsabakalarında alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

Toplantıda müsabakaların risk durumları, stadyum ve spor salonlarına giriş düzenlemeleri, taraftarların oluşturabileceği riskler ile kulüplerin alması gereken tedbirler ele alındı.

Ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Kaymakam Özderin'den şehit ailesine ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesi ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, beraberindeki Garnizon Komutanı İstihkam Albay Necati Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Eriş, İlçe Jandarma Komutanı Abidin Özsarı, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan ile Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında 1988 yılında şehit olan Astsubay Çavuş Şeref Avar'ın ailesini ziyaret etti.

Ailenin isteklerini dinleyen Özderin, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

Okul servisleri denetlendi

Kırklareli'nde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Zabıta Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, servis sürücüleri ile personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

Ekipler, servis araçlarının evraklarını inceleyerek, kış lastikleri ile araçların genel durumunu denetledi.

Dart Gençler Şampiyonası yapıldı

Lüleburgaz'da Okul Sporları Dart Gençler Şampiyonası müsabakaları tamamlandı.

Lüleburgaz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda lise öğrencileri mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar, kent merkezinde düzenlenecek şampiyonada mücadele etmeye hak kazandı.

Erkekler kategorisinde Kepirtepe Anadolu Lisesi birinci, Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci oldu. Kızlar kategorisinde ise Kepirtepe Anadolu Lisesi birinci olurken, Atatürk Anadolu Lisesi ikinci sırayı aldı.

Kaldırım işgali denetimi yapıldı

Lüleburgaz'da kaldırım işgali denetimi gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Fatih Caddeleri ile çevresinde işgal denetiminde bulundu.

Denetimlerde, işletmelerin izin verilen alanların dışına masa, sandalye, tabela ve duba koyarak yaya geçişini engellemesi ile engelli yollarının kapatılıp kapatılmadığı kontrol edildi.

Konut satış istatistikleri

Kırklareli'nde geçen ay 575 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut ve işyeri satış istatistikleri açıklandı.

Verilere göre Kırklareli'nde geçen ay 575 konut satışı gerçekleştirilirken, bu satışların 219'u ilk el, 356'sı ise ikinci el konut olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışı 93 olarak gerçekleştirilirken, satılan işyeri sayısı ise 39 oldu.

İşyeri satışlarının 5'ini ilk el, 34'ünü ikinci el satışlar oluşturdu.

Kaynak: AA