Kuyucak Haberleri - Kuyucak Haber - Haberler

Kuyucak Haberleri
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Aydınlılar Togg'u görüntülemek için birbirleriyle yarıştı: "Türk mühendisleri yapmış, sevinmeyelim de ne yapalım"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Aydın mitinginde konuştu: (4)
Aydın'da çıkan ev yangınında anne ile bebeği mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı
14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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